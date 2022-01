Zerbin, l’agente: “Napoli? Tornerà a giugno, Spalletti lo deve vedere”

Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, calciatore di proprietà del Napoli in prestito al Frosinone, è intervenuto nel corso di Radio Goal: “Zerbin sta facendo molto bene, è titolare, ha fatto 6 gol, 5 assist, ha preso diversi rigori. Il Frosinone non ha nessun vantaggio a valorizzare un calciatore in prestito secco, se gioca è perché è molto bravo. Concludiamo l’annata e poi a fine anno se incrementa il numero di gol e di assist, Zerbin arriva con più sicurezza a Napoli. A giugno rientra per forza, Spalletti lo deve vedere. A questo punto è stato promosso al liceo ed è passato con il massimo al Frosinone ed ora deve andare all’Università”.