Zidane smuove il mercato allenatori: “Il mio futuro? Vedremo”

Al Real Madrid non basta la vittoria in rimonta sul Villareal nell’ultima giornata per aggiudicarsi la Liga. La squadra di Zidane chiude al secondo posto in classifica dietro all’Atletico Madrid. Al termine del match il tecnico francese delle Merengues è visibilmente deluso: “Il mio umore è rovinato, perché non abbiamo vinto il titolo ma bisogna fare comunque i complimenti all’Atlético che se lo è meritato. La cosa più importante è quello che hanno fatto i nostri giocatori. Abbiamo dato tutto in campo e lo stesso ha fatto il Villareal. Dobbiamo essere orgogliosi. Il mio futuro? Vedremo con calma, nei prossimi giorni parlerò con il club”

Fonte: TMW