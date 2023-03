Zielinski a SKY: “Serata magica. Le altre devono avere paura di noi? Penso di sì…”

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League: “E’ una serata magica, soprattutto per i nostri tifosi che ci danno sempre una grandissima mano. E’ bellissimo e siamo contenti di poter vivere questa gioia insieme a tutta Napoli, ma sappiamo di poter fare ancora tanto. Siamo consapevoli di essere un’ottima squadra, anche chi entra dalla panchina da sempre il massimo, abbiamo qualità. Nonostante ciò, dobbiamo lavorare perché mancano ancora tante partite. La Champions League? Vogliamo fare il massimo, ora ci saranno sicuramente due partite in più per noi e come tutte vogliamo arrivare fino in fondo. Chiunque prenderemo, giocheremo il nostro calcio e cercheremo di passare il turno. Tutte le squadre qualificate sono molto forti e possiamo giocarcela con tutti, ci faremo trovare pronti per fare ancora la storia. Se devono avere paura del Napoli? Si, penso di si, le altre squadre vengono qui e fanno fatica a fare risultato perché siamo un’ottima squadra e possiamo fare grandi cose”.