Zielinski in mixed zone: “Contento per il mio gol, vogliamo fare bene quest’anno”

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha commentato in Mixed Zone la vittoria contro l’Hellas Verona: “Il gol? Sono felice, fa sempre piacere segnare, ma sono principalmente contento per la vittoria ottenuta su un campo difficile come quello di Verona. Per me bisogna pensare al bene della squadra. Dopo la scorsa stagione, ci tenevo a partire con il piede giusto. Sono contento di essere restato qui. Sono arrivati nuovi calciatori, che abbiamo accolto bene, sono bravi e possono darci una mano. Vogliamo disputare una stagione importante. Kvara? Ha dimostrato di avere tanta qualità. Possiamo essere solo contenti che sia arrivato un ottimo calciatore come lui”.