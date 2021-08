Ai microfoni della Gazzetta dello Sport Dino Zoff ha commentato l’addio alla Juve di Cristiano Ronaldo. Ecco le sue parole:

“E’ evidente volesse cambiare, le sue aspettative non sono state soddisfatte nelle sue stagioni in bianconero, non credo dipenda dal ritorno di Allegri. Poi non so se il Manchester United potrà realmente competere per conquistare la Champions. Ma i campioni condizionano loro il mercato, la Juventus non poteva fare granché”.