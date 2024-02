Gianfranco Zola, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video dopo il pareggio del Napoli in Champions contro il Barcellona: “Il Napoli ha giocato meglio dopo i primi 20 minuti, ma non ha avuto grandissime occasioni e tiri in porta, loro ne hanno avuti di più, ma il Napoli li ha contrastati. In termine di occasioni meritavano più loro ma per il volume di gioco è giusto il pareggio”.