Zola, le parole da nuovo vice della Serie C: “Dobbiamo costruire i campioni di domani”

Il nuovo vice-presidente di Lega Pro Gianfranco Zola ha parlato in conferenza stampa. Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb:

“Questa è un’avventura affascinante. Ho cominciato in questa Lega e conosco la sua importanza per passare a livelli più elevati. Desidero dare il mio contributo con delle idee che possano essere utili ai nostri giovani. Abbiamo bisogno che i nostri ragazzi diventino forti e competitivi, proprio come avviene a livello internazionale nel mondo del calcio. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo creare le condizioni giuste per la loro crescita, anche perché parliamo di sostenibilità e riduzione dei costi, che potranno essere raggiunti se riusciremo a produrre i giovani da soli.

Bisogna investire nei settori giovanili e nella formazione dei tecnici, anche se siamo consapevoli che si tratta di un percorso lungo e complesso. Spero di essere utile in questo senso, grazie alla mia esperienza maturata in altri paesi. Sono legato alla Serie C, perché è lì che ho cominciato a giocare e a diventare un giocatore. Tuttavia, non entro nella Lega con la presunzione di avere già la soluzione ai problemi, ma piuttosto parlerò con le persone per comprendere meglio la situazione e poi generare delle idee. La Serie C è fondamentale per tutto il calcio, anche per le serie A e B, quindi è necessario migliorare qualcosa nella filiera. Dobbiamo prestare attenzione a questo.”