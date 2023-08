Alla scoperta del Braga, terza squadra del girone del Napoli in Champions League

Lo Sporting Clube de Braga è forse la squadra più debole delle quattro squadre del gruppo C di Champions League. Le altre squadre, oltre al Napoli, sono il Real Madrid e l’Union Berlino. Un girone difficile ma non impossibile per gli azzurri di Rudi Garcia, che dovranno rimboccarsi le maniche per fare meglio dell’anno scorso.

La storia

Lo Sporting Clube de Braga viene fondato nel 1921 come società polisportiva, anche se negli anni si è affermato principalmente nel calcio. Il club rappresenta, insieme con il Porto, il Benfica e lo Sporting Lisbona, il calcio portoghese in Europa e nel Mondo. Gli ultimi anni la squadra è stata stabilmente tra le prime cinque in campionato. Nel suo palmarés vanta tre Coppe di Portogallo, due Coppe di Lega Portoghese ed una Coppa Interrotto. Storica la finale, poi persa, di Europa League contro il Porto nella stagione 2011/2011, un anno dopo aver conquistato il secondo posto, il miglior piazzamento della sua storia, in campionato.

La scorsa stagione

L’anno scorso il Braga ha concluso la stagione al terzo posto, qualificandosi per i preliminari di Champions League, dove ha battuto il Panathinaikos sia all’andata che al ritorno.

La squadra

La squadra, allenata da Artur Jorge, gioca all’Estadio Monumental de Braga, un impianto da circa 30mila posti inaugurato nel 2003, molto caratteristico per via delle sole tribune. L’assenza delle curve lo rende perfettamente “incastrato” nel passaggio circostante. La rosa del club, dal valore di circa 125 milioni di euro, non vanta nomi altisonanti, ma possiede qualche giocatore a cui prestare attenzione. Uno di questi è Ricardo Horta, ala sinistra portoghese da 7 anni nella rosa del club, con il quale ha disputato circa 300 partite segnando, al momento 101 gol.

I precedenti

Napoli e Braga non si sono mai sfidate in partite ufficiali. L’unico precedente risale al 2012, un’amichevole estiva con Mazzarri sulla panchina azzurra, vinta dal Napoli per 3-1 con le reti di Pandev e Zuniga.