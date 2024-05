Gian Piero Gasperini ha parlato anche del suo futuro nella conferenza della vigilia della finale di Europa League tra la sua Atalanta e il Bayer Leverkusen: “Il momento propizio per lasciare non lo sai fin quando non ci arrivi, non abbiamo la sfera di cristallo. Si dice che il momento giusto è quando vinci, perché non cali nella considerazione. Però noi non pensiamo mai a quando lasciare, viviamo di presente più che di futuro”.