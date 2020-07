Atalanta-Napoli 2-0, le pagelle di IamNaples.it: squadra grigia, si salvano Zielinski e Lozano

Brutta prestazione da parte del Napoli, che dopo un primo tempo di controllo cade nella ripresa a Bergamo contro l’Atalanta. Le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 6 Buona parata sul tiro da lontano di Gomez, poi la botta in testa che lo costringe ad uscire. (30′ MERET 6 Non può nulla sui gol di Pasalic e Gosens).

DI LORENZO 5.5 Non molto presente in fase offensiva, deve contenere Gosens. Sul 2-0 non ha colpe, anche se il gol proviene proprio dal suo lato.

MAKSIMOVIC 6 Prestazione sufficiente per il serbo, Zapata non gli da fastidio per gran parte della partita se non nel finale.

KOULIBALY 5 In ritardo rispetto alle ultime uscite. Di testa è sempre presente, ma sul 2-0 ha le sue colpe, quando lascia Toloi da solo in area di rigore, libero.

MARIO RUI 5 Parte bene, nella ripresa cala e regala a Pasalic troppo spazio per gol del vantaggio.

FABIAN RUIZ 5 Tra i peggiori del Napoli nella ripresa, nel primo tempo non demerita, ma nel secondo tempo commette l’errore che porta al vantaggio di Pasalic e sbaglia il gol del potenziale 2-1.

DEMME 6 Sempre presente al centro del gioco, commette pochi errori. (73′ LOBOTKA s.v.).

ZIELINSKI 6.5 E’ tra gli ultimi del Napoli a mollare, se non l’ultimo. Regala qualità alla fase offensiva, tra le linee è bravo a creare gioco, l’unico a supportare l’azione.

POLITANO 5 Poco presente, si vede molto poco. Evanescente, sbaglia un colpo di testa in cui avrebbe potuto fare molto meglio. Nel finale Gomez lo aggira. (73′ CALLEJON s.v.).

MERTENS 5 Stavolta non riesce ad andare a segno contro l’Atalanta, con la quale ha segnato spessissimo. Troppo poco per il belga, sostituito da Milik. (57′ MILIK 5 Viene servito poco, ma fa anche molto poco per farsi notare).

INSIGNE 5.5 Si sacrifica molto in fase difensiva, in attacco si vede poco. Insufficiente. (57′ LOZANO 6 Dà un po’ di brio all’attacco, con corsa e sostanza in attacco. Non riesce a fare la differenza, ma entra bene in campo).

ALL.: GATTUSO 5.5 Buono il primo tempo, quando il Napoli entra in campo ben posizionato e messo bene in campo. Nella ripresa la squadra si scioglie e nemmeno le sostituzioni in attacco riescono a cambiare il ritmo.