AZ Alkmaar-Napoli 1-1, Le pagelle di IamNaples.it: Ospina salva gli azzurri, male Fabian

Ospina 7,5: Tocca tantissimi palloni e l’azione inizia sempre dai suoi piedi, forse troppo spesso. Su Aboukhlal compie un intervento strepitoso nel primo tempo e poi neutralizza il rigore calciato da Koopmeiners

Di Lorenzo 6,5: Il terzino destro azzurro è molto propositivo, fornisce l’assist per Mertens con un bel cross teso al centro e per ben due volte sfiora il gol di testa durante gli sviluppi di calcio d’angolo

Maksimovic 6 Attento quando Di Lorenzo si sgancia per dare copertura, non commette gravi errori e la squadra si affida a lui quando deve impostare

Koulibaly 6 Sbaglia moltissimi palloni uscita ma in compenso è sempre concentrato in marcatura

Ghoulam 5,5 Non riesce a ripetere la buona prestazione contro il Rijeka, qualche buon cross ma anche tanti errori in appoggio e spesso in ritardo nella marcatura(Dal 66′ Mario Rui 6 Entra bene in campo, serve l’assist a Petagna con un cross calibrato che l’attaccante non sfrutta ed in fase difensiva reagisce bene agli attacchi olandesi)

Fabian 5 Lento nel giro palla in mezzo al campo e lento nel ripiegamento difensivo, Gattuso se ne accorge e Dal (56′ Elmas Spesso lezioso al centro del campo, non riesce mai a dare

Zielinski 5,5 Qualche lampo del centrocampista polacco che però non riesce a ripetere la prestazione di domenica. Spesso in ritardo e non riesce a garantire la copertura giusta alla difesa. (Dal 61′ Petagna 5,5 Entra bene in partita, difende palla e fa salire la squadra spezzando il ritmo alla squadra olandese. Sbaglia un gol clamoroso di testa solo davanti al portiere)

Bakayoko 6: È l’equilibratore della squadra e non soffre la pressione degli olandesi, nel secondo tempo è incauto quando travolge Aboukhlal in area di rigore

Politano 6: In velocità crea sempre qualche problema alla difesa dell’AZ, causa l’ammonizione di Martins Indi e dai suoi piedi parte l’azione dell’1-0. Spesso in ritardo in ripiegamento difensivo (Dal 61′ Lozano 5,5 Entra e scivola 4 volte, non riesce a dare un contributo maggiore rispetto al compagno che gli ha lasciato spazio.)

Insigne 5,5 : Nel primo tempo non si fa vedere tantissimo e non viene servito moltissimo, forse soffre il campo pesante. Anche nella ripresa non riesce mai a cambiare ritmo

Mertens 6,5 : Quando ritorna nel ruolo di centravanti difficilmente sbaglia partita, al primo pallone toccato la mette in rete (Dal 65′ Demme 6 cerca di aiutare Bakayoko in mezzo al campo e in effetti porta molta cattiveria agonistica, quello che serviva alla squadra azzurra)

All. Gattuso 5,5: Buono l’approccio alla partita della squadra azzurra che pronti-via trova la rete del vantaggio. Zielinski fuori dal gioco, probabilmente 3 partite consecutive da titolare sono troppe per lui che da poco è rientrato da un lungo stop. L’allenatore calabrese nel secondo tempo con i cambi cerca di svegliare una squadra svogliata e lenta. Ci riesce in parte ma c’è ancora molto da lavorare, nei primi 20 minuti della ripresa l’AZ ha letteralmente dominato la squadra azzurra.