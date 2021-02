Bakayoko: “Partita iniziata male, meglio nella ripresa, ma non era la nostra giornata”

Brutta sconfitta per il Napoli, che perde 2-0 a Granada e ora dovrà cercare un’impresa al Diego Maradona per qualificarsi agli ottavi di Europa League. A fine partita, ai canali ufficiali della UEFA ha parlato Tiemoué Bakayoko: “Purtroppo non abbiamo iniziato la partita nel migliore dei modi. Abbiamo subito due gol ed è stato difficile rimettersi in carreggiata. Nella ripresa abbiamo giocato molto bene, abbiamo avuto tante occasioni per segnare ma non era la nostra giornata. A fine primo tempo tutta la squadra era triste, arrabbiata. Dovevamo segnare un gol, in trasferta è molto importante. Continueremo a lavorare, anche se è un periodo difficile perché ci sono tante assenze. Bisogna dare tutto ugualmente”.