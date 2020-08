Il Napoli insegue la missione della Storia, punta a buttar fuori il Barcellona, imbattuto da 35 gare casalinghe in Champions League, dalla competizione. Un sogno che Gattuso prova a far diventare realtà con una squadra a due facce che a seconda dei momenti della gara proverà ad alzare il pressing o ad abbassarsi se ci sarà la necessità, quando il Barcellona riuscirà a superare la prima linea di pressione. Setien deve rinunciare a Busquets e Vidal per squalifica, ad Arthur che si trasferirà alla Juventus ed è in rotta con la società, Dembelè e Umtiti infortunati. L’ex allenatore di Fabian Ruiz al Betis Siviglia pensa al 4-3-1-2 con Ter Stegen tra i pali, Semedo e Jordi Alba sulle corsie laterali, Piquè e Lenglet a formare la coppia centrale, Sergi Roberto, De Jong e Rakitic in mezzo al campo, Messi tra le linee ad ispirare Suarez e Griezmann. I talenti della cantera Riqui Puig e Ansu Fati possono essere delle armi a gara in corso per Setien.

Gattuso ha recuperato Lorenzo Insigne che stamane si è sottoposto ad una nuova ecografia, l’edema osseo è stato assorbito, a livello muscolare la situazione è superabile e così il capitano del Napoli ha svolto l’intera rifinitura con il gruppo. Rispetto alla gara d’andata, Ringhio può contare su Koulibaly, ci sarà un bellissimo duello con Messi ma Gattuso e il suo staff puntano a limitare il campione argentino attraverso l’organizzazione difensiva. Di Lorenzo e Mario Rui, freschi del rinnovo del contratto, agiranno sulle corsie laterali con Manolas, l’incubo del Barça per la notte di Roma, a far coppia con Koulibaly.

Il punto di riferimento davanti alla difesa sarà Diego Demme, a cui spetta un lavoro fondamentale sia per le uscite, la costruzione del basso che per leggere le linee di passaggio degli avversari, al suo fianco agiranno Fabian Ruiz e Zielinski. Per l’attacco Gattuso s’affida alla Storia, al tridente dei piccoletti che rappresenta l’anima delle più belle cavalcate del Napoli negli ultimi anni. Callejon, Mertens e Insigne hanno segnato complessivamente 53 gol nelle competizioni Uefa, Dries con 26 gol è il capocannoniere del Napoli in Europa oltre ad essere il più grande goleador della storia del club azzurro.

Ecco le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piquè, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, De Jong, Rakitic; Messi; Suarez, Griezmann.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.