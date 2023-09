Bologna-Napoli, le probabili formazioni: emergenza in difesa, tocca a Natan

Il Napoli, dopo la vittoria di Braga, cerca di migliorare il proprio cammino in campionato dopo la sconfitta contro la Lazio e il pareggio sul campo del Genoa. Gli azzurri di Garcia affrontano una partita complicata sul campo del Bologna che ha perso solo contro il Milan e ha messo in difficoltà anche la Juventus, pareggiando a Torino in una sfida in cui meritava la vittoria considerando il clamoroso rigore non concesso per il fallo di Iling Jr. su Ndoye.

Garcia deve fare i conti con l’emergenza in difesa. Dopo l’infortunio di Rrahmani, che punta a rientrare contro il Real Madrid, si è fermato anche Juan Jesus per un risentimento muscolare alla coscia sinistra. È, quindi, l’ora di Natan che dovrebbe finalmente fare l’esordio dal primo minuto in una coppia inedita con Ostigard, sulla fascia sinistra, invece, dovrebbe giocare Mario Rui al posto di Olivera. Cajuste ha recuperato ma dovrebbe essere confermato il centrocampo composto da Anguissa, Lobotka e Zielinski. Raspadori insidia Politano sul fronte destro dell’attacco composto dalle certezze Osimhen e Kvaratskhelia.

Il Bologna dovrebbe confermare il 4-2-3-1, in porta ci sarà Skorupski. Posch tornerà sulla fascia destra al posto di De Silvestri, Beukema e Lucumi comporranno la coppia centrale, a sinistra troverà spazio Kristiansen. Freuler e Moro agiranno in mezzo al campo, Orsolini insidia Ndoye sulla destra, Ferguson tra le linee è un incursore di ottimo livello con Karlsson a sinistra, Zirkzee è il centravanti di manovra, molto abile ad aprire gli spazi e muoversi in maniera armonica sulla fascia. Thiago Motta ha recuperato anche l’ex Milan Saelemaekers.

Ecco le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. A disp.: Ravaglia, Gasperini, Bonifazi, Calafiori, Corazza, Lykogiannis, Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Saelemaekers, Urbanski, Ndoye, Van Hoojidonk. All. Thiago Motta

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Contini, Idasiak, Zanoli, Olivera, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Lindstrom, Politano, Simeone, Zerbin. All. Garcia

A cura di Ciro Troise