Cagliari-Napoli, le probabili formazioni: avanza l’ipotesi Zielinski

Il Napoli, dopo il pareggio contro il Barcellona, torna in campo in campionato con la difficile trasferta di Cagliari, squadra in piena lotta per la salvezza. All’Unipol Domus ci sarà il debutto di Francesco Calzona in serie A dopo l’esordio sulla panchina del Napoli in Champions League. Non è l’unico forte significato emotivo della partita, ci sarà anche la prima volta per Gianluca Gaetano, centrocampista napoletano classe ‘2000 di proprietà del Napoli, da avversario degli azzurri. Il suo impatto in Sardegna è stato straordinario, Gaetano ha realizzato due gol in tre presenze, timbrando il cartellino in entrambe le gare contro la Lazio e l’Udinese in cui ha giocato titolare.

Calzona deve rinunciare a Di Lorenzo squalificato e Ngonge infortunato, punta sul recupero di Osimhen che ieri non si era allenato in gruppo per precauzione a causa dei sintomi influenzali e oggi è rientrato in gruppo. Avanza anche l’ipotesi Zielinski, Calzona ha avuto un colloquio con il centrocampista polacco nei giorni scorsi, oggi l’ha coinvolto tanto durante la rifinitura. Zielinski così è in leggero vantaggio nel ballottaggio con Traorè che è in crescita e potrebbe essere una delle soluzioni nel corso della ripresa.

In porta ci sarà Meret, Mazzocchi prenderà il posto dello squalificato Di Lorenzo, al centro della difesa dovrebbe essere confermata la coppia Rrahmani-Juan Jesus mentre a sinistra Mario Rui potrebbe prendere il posto di Olivera. Il terzino sinistro portoghese può dare uno sfogo più efficace per la costruzione dal basso considerando che manca anche Di Lorenzo. A centrocampo potrebbe tornare lo storico reparto con Anguissa, Lobotka e Zielinski a supporto del tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia. È partito con la squadra anche capitan Di Lorenzo nonostante la squalifica, vuole stare al fianco dei suoi compagni in una trasferta difficile e fondamentale.

Ranieri dovrebbe adottare il 4-3-1-2, in porta ci sarà Scuffet. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Di Pardo, Mina, Dossena e Augello. Prati, che in estate piaceva tanto anche al Napoli, è pronto a fare il play con Nandez e Mavoumbou al suo fianco, Gaetano si dovrebbe muovere da trequartista a supporto della coppia d’attacco Lapadula-Luvumbo.

Ecco le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Di Pardo, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Mavoumbou; Gaetano; Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Contini, Ostigard, Natan, Cajuste, Dendoncker, Traorè, Lindstrom, Raspadori, Simeone. All. Calzona

A cura di Ciro Troise