Cagliari-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa alla difesa a tre

Il Napoli ha una grande opportunità, può andare a +12 sull’Atalanta quinta in classifica (che ha una partita da recuperare), +9 sulla Juventus, sorpassare l’Inter e agguantare il Milan, prendendosi una notte al primo posto con la consapevolezza che anche l’Inter deve disputare ancora la gara di Bologna. Nel condominio delle otto sorelle ha vinto solo la Fiorentina che è molto staccata, il Napoli vincendo a Cagliari guadagnerebbe punti su tutte, blindando ancora di più la zona Champions e facendo uno bello scatto in avanti in chiave scudetto.

Non sarà facile perchè il Napoli dovrà affrontare un Cagliari aggressivo, che nel 2022 ha corretto il suo cammino in campionato con tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Con la rivoluzione di gennaio i sardi hanno costruito un’armonia con le idee di Mazzarri e in campo si sono visti i risultati.

Il Napoli è tornato in emergenza, l’elenco degli indisponibili comprende Politano, Lozano, Lobotka, Anguissa e Insigne. Fabian Ruiz e Osimhen sono acciaccati e vanno gestiti anche in vista della partita di giovedì contro il Barcellona. Spalletti dovrà fare di necessità virtù e, infatti, tra le varie idee sul tavolo c’è la difesa a tre adottata dall’inizio a dicembre contro l’Atalanta, in un momento difficile, per spezzoni a gara in corso contro il Torino e l’Inter.

In porta ci sarà Ospina, la difesa a tre potrebbe essere composta da Rrahmani, Koulibaly e Juan Jesus, Di Lorenzo e Mario Rui si muoverebbero sulle corsie laterali con Demme e Zielinski in mezzo al campo. Ounas e Mertens agirebbero alle spalle di Petagna. Queste scelte consentirebbero a Spalletti d’avere Elmas e Fabian Ruiz come soluzioni in mezzo al campo e Osimhen arma devastante per trasformare l’inerzia della gara.

Il Cagliari anche ha i suoi problemi: confermato l’attacco leggero

Il Napoli ha molte assenze ma anche il Cagliari ha i suoi problemi. Mazzarri dovrebbe fronteggiare le assenze di Lovato, Nandez e Pavoletti che, però, potrebbero recuperare almeno per andare in panchina. In porta ci sarà Cragno, Goldaniga, Altare e Obert agiranno nella difesa a tre. Ci sono due ballotaggi: Ceppitelli con Altare e Obert con Carboni.

Bellanova e Lykogiannis si muoveranno sulle corsie laterali, Marin, Grassi e Dalbert dovrebbero agire in mezzo al campo, l’ex Inter sta giocando spesso nel ruolo di mezzala. In attacco Pavoletti potrebbe essere un’arma a gara in corso, come accaduto contro l’Empoli quando ha segnato il gol del pareggio.

Ecco le probabili formazioni:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Altare, Obert; Bellanova, Marin, Grassi, Dalbert, Lykogiannis; Joao Pedro, Gaston Pereiro. All. Mazzarri

NAPOLI (3-4-2-1): Ospina; Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Zielinski, Mario Rui; Ounas, Mertens; Petagna. All. Spalletti