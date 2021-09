Il vero acquisto di questa sessione di calciomercato del Napoli

Gli ultimi due anni di pandemia globale hanno avuto un ruolo decisivo anche nell’economia del mondo del calcio portando nuove dinamiche e costringendo diversi club italiani ed europei a fare di necessità virtù. In Italia soprattutto in questa sessione di calciomercato abbiamo visto quanto la pandemia abbia inciso sui club con alcuni dei top club italiani costretti a cedere e rinunciare ai propri principali giocatori. Da Hakimi e Lukaku al recentissimo Cristiano Ronaldo tanti club hanno rinunciato alle proprie stelle, tanti ma non il nuovo Napoli di Luciano Spalletti.

Ad inizio mercato si era detto che quasi tutti i componenti della rosa fossero destinati a partire, ma alla fine sia per scelta della società sia per mancanza dell’offerta giusta non è partito nessuno. In azzurro è tornato invece un giocatore spesso sottovalutato ma che in questa stagione potrebbe vivere una ‘seconda vita’ in maglia partenopea. Stiamo parlando dell’esterno algerino Adam Ounas.

Ounas e la nuova vita con Spalletti

Arrivato con tante aspettative nel 2017 Ounas, ha vissuto due stagioni in chiaroscuro con poche presenze e con un senso di insoddisfazione da tutte le parti. Il talento c’è sempre stato, ma il giocatore mostrava fin dall’inizio discontinuità ed un senso di immaturità che forse ci poteva anche stare a quell’età. Dopo Ounas è andato in prestito prima a Nizza e poi a Cagliari, ma spesso gli infortuni hanno condizionato la sua crescita. Lo scorso gennaio il suo passaggio a Crotone, in una dimensione dove sicuramente aveva maggiore libertà (anche mentale) ha portato ad un salto di qualità di Adam che è riuscito a mostrare il suo talento.

In questo precampionato abbiamo visto un Ounas diverso, un giocatore che ha mostrato spesso sprazzi della sua classe e che ha impressionato Spalletti. Gol in amichevoli, sacrificio ed una maturità che sembra essere la consapevolezza di poter diventare un campione, tutte caratteristiche che hanno portato il Napoli a respingere gli assalti dei club interessati al giocatore, ultimo in ordine di tempo il Milan. Fin da queste prime giornate Spalletti sembra concedergli un interessante minutaggio ed Ounas sembra essere finalmente pronto per dimostrare il suo valore. In una campagna acquisti priva di particolari investimenti e dettata dalla pandemia, Ounas può essere il rinforzo giusto per trascinare gli azzurri verso gli obiettivi principali di questa stagione. Il Napoli lo ha atteso ed è ora pronto a cogliere i frutti.