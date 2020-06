Castel Di Sangro, il sindaco Caruso: ”Ritiro del Napoli? Per fine settimana dovrebbe esserci l’ok definitivo”

Il Napoli in ritiro a Castel Di Sangro e non più a Dimaro dopo lo slittamento del campionato causa Covid19. Una voce che diventa ora sempre più consistente dopo le dichiarazioni del Sindaco della cittadina abruzzese Angelo Caruso, intervenutro ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

“Ritiro del Napoli a Castel di Sangro? Sabato mattina appena finito di celebrare un matrimonio, ho trovato il presidente De Laurentiis. Si è presentato in anticipo e da lì ci siamo messi a lavoro. Gli ho presentato la storia della città e quella sportiva, poi abbiamo fatto il giro a piedi di tutta la zona turistico-sportiva. Ha visitato il primo polo sportivo, da utilizzare per attività atletica al chiuso. Siamo entrati successivamente allo stadio con 3 campi da calcio in perfette condizioni, destinato solo ad attività FIGC e per tornei. Il presidente si è messo a contare tutti i posti negli spogliatoi, ne è rimasto contento. Ha visitato la stanza del presidente, dove probabilmente si parlerà di trattative.

Gattuso? La vittoria della Coppa Italia è stata la consacrazione nella battaglia Nord contro Sud. Abbiamo rimesso a posto la storia. Cosa manca per l’ok? Credo siano solo formalità. Sulle disponibilità ci siamo, quindi non ci sono problemi. Devono risolvere il contratto con il Trentino, ma è stata causa di forza maggiore, quindi credo ci sia una naturale risoluzione. Non penso ci saranno problemi per una deroga, mi sembra anche abbastanza scontato. Noi abbiamo fatto un buon corteggiamento alla società.

Date? Dovrebbe essere tra l’ultima settimana di agosto e la prima di settembre, probabilmente in prossimità del primo incontro. Prossimo incontro con De Laurentiis? Per fine settimana dovrebbe esserci l’ok definitivo”.