CdM – Napoli, chi dopo Gattuso? De Laurentiis pensa a Galtier del Lille

Continua il “toto-allenatore” in casa Napoli, che si proietta già al dopo-Gattuso. Tanti sono i nomi accostati alla squadra azzurra e altri ancora ce ne saranno fino al momento della scelta definitiva. Intanto, il presidente De Laurentiis si guarda intorno e dà un’occhiata anche in Francia, per l’esattezza in casa Lille, sulla cui panchina siede Christophe Galtier.

Il tecnico, che ha lanciato Osimhen e lo ha fatto conoscere al club azzurro, pare sia nella lista dei nomi ricercati dal patron azzurro per il nuovo ciclo. Restano da monitorare il ritorno di Sarri e l’idea Spalletti, così come Simone Inzaghi, se non dovesse rinnovare con la Lazio, oppure Fonseca, che sembra in uscita dalla Roma. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna.