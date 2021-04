CdM – Napoli, difficile il riavvicinamento tra ADL e Gattuso: la situazione

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sul futuro di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. Secondo il quotidiano nè il tecnico calabrese ne ADL farà un passo verso l’altro. Un abbraccio chiarificatore al termine della stagione è difficile da credere, così come un addio. Al momento nessuno ha preso una posizione, l’importante è terminare la stagione non deludendo le aspettative centrando la qualificazione in Champions. Una posizione magari anche comoda per entrambi, ma volta ad ottenere il massimo dalla squadra per terminare il campionato con dignità e professionalità.