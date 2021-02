CdM – Napoli, Gattuso fallisce l’esperimento della difesa a tre: azzurri in campo slegati e spaesati

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno il problema maggiore del Napoli nella partita di ieri è stato in attacco. Lì dove mancano tanti infortunati gli azzurri sono andati in difficoltà trovandosi in una vera e propria emergenza. Inoltre secondo il quotidiano lo stravolgimento tattico più grande c’è stato in difesa. La difesa a tre formata da Koulibaly, appena rientrato dal Covid, Maksimovic e Rrahmani sono apparsi completamente spaesati. L’esperimento del tecnico calabrese ha visto una squadra in campo del tutto slegata e priva di idee. Il lampo iniziale di Zielinski dopo appena 3 minuti aveva acceso inutilmente le speranze del Napoli, concedendo il passaggio del turno a un avversario poco più che modesto.