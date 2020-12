CdM – Napoli, Gattuso vieta cali di tensione: “Guai a fidarsi del Crotone”

Rino Gattuso sa che le sfide alle neopromosse sono ricche di insidie e non così semplici come possono sembrare. Proprio per questo è stato chiaro con la squadra: non vuole cali di tensione. Il tecnico azzurro non vuole che i suoi ragazzi si seggano sugli allori credendo di andare a fare una passeggiata sul prato dello Scida, ma pretende che stiano sul pezzo senza farsi condizionare dalla posizione in classifica degli avversari.

Ad evidenziare la volontà del tecnico calabrese, l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: “Guai a fidarsi di una «piccola» che enfatizza l’avversario. La regola numero uno, per il calabrese doc che non ha velleità di cariche governative è: non fidarsi. Lo ha detto ai suoi nello spogliatoio per non rischiare che Crotone diventi una tappa trappola del cammino in campionato”.