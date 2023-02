CdM – Napoli, la Champions ha portato già 65 mln: ecco quanto vale il passaggio del turno con l’Eintracht

Il Corriere del Mezzogiorno ha svelato quanto il Napoli ha incassato fino ad ora dalla Champions League: “Il presidente Aurelio De Laurentiis ha già incassato la bellezza di 65,4 milioni di euro dalla Champions League. Più precisamente 4 milioni derivano dalla prima parte del market pool per il terzo posto dell’anno scorso, 15,64 milioni per la qualificazione ai gironi, 18,2 milioni per il ranking storico, altri 14 per le 5 vittorie (su 6) conquistate nel girone e 9,6 per il passaggio agli ottavi di finale. In caso di passaggio del turno arriverebbero altri 10,6 milioni di euro”.