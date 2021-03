Manca ormai poco più di un anno alla scadenza del contratto con il Napoli per Lorenzo Insigne.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno club e giocatore hanno prospettive diverse con il giocatore che vuole diventare in azzurro ciò che è stato Francesco Totti per la Roma mentre la società non considera una priorità rinnovare subito il contratto del giocatore. Ed anzi, qualche mese fa, propose un rinnovo con contratto dimezzato al giocatore, proposta chiaramente rifiutata.