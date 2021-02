CdM – Zielinski verso la cittadinanza italiana: sostenuto l’esame alla Federico II, i motivi della sua scelta

Come scrive l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Piotr Zielinski ha compiuto ieri un passo importante fuori dal campo, sostenendo l’esame B2 di lingua italiana alla Federico II per ottenere la cittadinanza italiana: “Nell’anno in cui diventerà papà anche per consentire a suo figlio di diventare cittadino italiano. Il polacco in estate ha rinnovato il contratto con il Napoli fino al 2024 con opzione per un’ulteriore stagione, ha fatto una scelta di vita e vuole legare anche la sua famiglia alla terra che l’ha adottato”.