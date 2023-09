CdS – Addio Lozano, il messicano volerà nelle prossime ore per le visite e la firma con il PSV

Nelle prossime ore l’azzurro Hirving Lozano dovrebbe volare in Olanda per il nuovo passaggio al PSV. A parlarne è Il Corriere dello Sport: “E allora, il giorno del Chucky. La sua cessione al Psv s’è sbloccata in serata e così oggi Lozano volerà ad Eindhoven per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al suo nuovo, vecchio club per tre anni. Proprio la squadra da cui ADL nel 2019 lo ha acquistato per 40 milioni (più 8 di commissioni). La trattativa sulla questione degli stipendi è andata avanti anche ieri, ma tutto sommato sarebbe stato un problema per tutti se non fosse stata definita: il Chucky ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e a gennaio avrebbe acquisito lo status di parametro zero. Il Napoli, invece, incasserà una quindicina di milioni di euro tra base fissa e bonus”.