CdS – Anche il Granada è afflitto dalle assenze: sarà corsa contro il tempo per il tecnico Martinez

Se il Napoli lamenta le numerose indisponibilità che decimano la rosa, il Granada non è certo da meno. Anche i prossimi avversari degli azzurri nell’andata dei sedicesimi di Europa League (diretta tv Sky e in chiaro su Tv8, ore 21), devono fare i conti con tante defezioni, che costringono il tecnico Martinez a sperare nel miracolo.

All’indomani della sconfitta contro l’Atletico Madrid capolista, l’allenatore spagnolo sperava infatti di poter arrivare all’appuntamento in condizioni differenti. E, invece, si ritrova con una lista interminabile di indisponibili: sicura l’assenza del bomber colombiano Luis Suarez e quella più che probabile dell’eterno Soldado. Escluso Suarez per il ritorno, che rimarrà una chimera così come Milla e Quini, oltre che per Neyder Lozano, che ha una lesione alla tibia. Con minime speranze prosegue la lotta contro il tempo per recuperare almeno qualcuno tra Soldado (ischiotibiale), Angel Montoro (infiammazione al ginocchio) e German (adduttore). A riportarlo è il Corriere dello Sport.