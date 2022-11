CdS – Assemblea di Lega, ecco perché De Laurentiis è andato via

Il Corriere dello Sport è tornato su ciò che è accaduto durante l’Assemblea di Lega: “De Laurentiis è sbottato: “È passata un’ora e ancora l’Assemblea non è iniziata: non è possibile. Qui si perde solo tempo”. “Aurelio cosa c’è? Ora sistemiamo tutto…”. Lotito prova così a calmare De Laurentiis(spesso alleato) ma che stavolta è stato accusato per i suoi modi da padre-padrone di fare “politica” in Lega. Nel mirino pure Casini, colpevole, a detta di De Laurentiis, di seguire troppo lo stesso Lotito. Poi Aurelio lascia l’assemblea e con lui altri 5 club, Juventus, Inter, Milan, Roma e Monza, hanno deciso di fare lo stesso. Poco dopo si è accodata anche la Fiorentina, confermando l’abituale allineamento a De Laurentiis”.