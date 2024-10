CdS – Conte ha cambiato l’inerzia in tre mosse

Cosi il Corriere dello Sport analizza la vittoria della squadra ieri al Castellani di Empoli

Antonio Conte vince ancora. Sua, soprattutto sua la sesta vittoria del Napoli in campionato che vale ancora il primato in solitaria: 1-0 con l’Empoli, finora imbattuto e con la porta inviolata al Castellani. Così il Corriere dello Sport analizza la vittoria della squadra azzurra al Castellani: “Squadra vera quella di D’Aversa, un fraterno amico del signor Antonio che per un tempo abbondante lo ha guardato dritto negli occhi senza risparmiare un solo duello. Tagliente come il vento che non ha dato tregua ma troppo morbida nelle scelte finali. Eccolo, il punto: contro certi avversari, gli errori si pagano a caro prezzo. E così, in piena sofferenza è venuto fuori Conte: all’intervallo ha scosso il gruppo, nervoso e frenato; poi ha cambiato il tipo di pressione e costruzione; e per finire anche gli uomini.

Con il piglio e il coraggio dei grandi allenatori: al 14′ del secondo tempo inserisce Olivera e Simeone per Spinazzola e l’impalpabile Lukaku e la partita decolla in un minuto. Impatto ottimo, immediato: il Cholito lotta e tira, Politano conquista il rigore al 15′ e Kvara segna al 17′. Unico lampo della giornata, sufficiente, ma non ad allontanare lo spettro del dilemma con Neres: poco Khvicha, ieri, però decisivo. Ma tanta fase difensiva e settimo clean sheet (terzo in trasferta)”.

a cura di Tommaso Parrella