CdS – Napoli, ADL e Gattuso pronti all’ultimo passo insieme prima dell’addio

Al termine del match odierno tra Napoli e Verona, ADL e Gennaro Gattuso sono pronti a dirsi addio. Un addio stabilito già da tempo, già perchè in un anno e mezzo sotto la gestione Gattusoniana solo poche volte si è avuta la sensazione che le due parti potessero costruire un progetto vincente insieme per il futuro. Proprio contro il Verona, dove all’andata è stato il primo match che ha messo in discussione la panchina per il tecnico calabrese, si divideranno le loro strade. Una fuga l’uno dall’altro per continuare ad inseguire i propri sogni, ma prima c’è da compiere l’ultimo passo.