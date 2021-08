I due giocatori attualmente più richiesti sul mercato in casa Napoli sono Kostas Manolas ed Adam Ounas.

Proprio sul greco c’è una trattativa in corso con l’Olympiakos che vuole il giocatore e Kostas che vuole far di tutto per tornare in patria. Spalletti lo considera molto e De Laurentiis è stato chiaro sia con i greci che con il giocatore. Mancano pochi giorni alla fine del mercato e Manolas partirà solo per almeno 15 milioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.