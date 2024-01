CdS – Napoli, De Laurentiis vuole incontrare Osimhen e Kvara per risolvere il tutto

Il Corriere dello Sport fa il punto dela situazione in casa Napoli dopo gli screzi a distanza tra Osimhen e l’agente di Kvaratskhelia: “Quando De Laurentiis si è svegliato in Spagna, ieri mattina, ha capito che la preoccupazione di disinnescare questa sfida ravvicinata a prova di bomber è diventata l’urgenza. Ci sarà un momento, presto o tardi che sia, in cui Osimhen e Kvara finiranno per incrociarsi, possibilmente anche per giocare uno al fianco dell’altro ed entrambi per il Napoli, e il timore (o il terrore) che il veleno attuale possa inquinare il rapporto tra i due attaccanti ha aperto un altro fronte e scatenato ulteriori preoccupazioni. Il piano-A, da allestire immediatamente non appena Osi rientrerà a Castel Volturno, prevede un incontro ravvicinato tra le due star del Napoli: promotore e moderatore, Aurelio De Laurentiis”.