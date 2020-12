CdS – Napoli, è emergenza infortuni: altri due stop per Gattuso

Duro momento per la squadra di Gattuso, che non deve solo fare i conti con i due ko subiti in 4 giorni, ma anche con i numerosi infortuni. Infatti sembra che anche Koulibaly e Lozano dovranno fermarsi ai box. I giocatori dopo la partita di ieri sono stati portati immediatamente a Villa Stuart per degli esami strumentali. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Risentimento al quadricipite femorale sinistro per Kalidou e forte contusione alla gamba sinistra per il Chuky. Questo il responso degli esami che evidenzia nulla di grave per i due ma che li tiene lontani dal campo per il match contro il Torino. L’unica magra consolazione contro i granata è il rientro di Insigne dalla squalifica.”