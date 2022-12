CdS – Napoli, Giuntoli prova a giocare d’anticipo per Kadioglu e Guler

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe messo nel mirino Ferdi Kadioglu e Arda Guler, due talenti turchi del Fenerbahce: “Ferdi Kadioglu (23 appena compiuti) è nato centrocampista ma poi si è sviluppato come esterno di destra e anche di sinistra, quindi diventa un uomo da dover tener presente come vice-Di Lorenzo o comunque da infilare nella eventuale quartina dei laterali; Arda Guler è addirittura un bambino (ne compirà 18 a febbraio) e sembra che abbia già la fila in vicinanza: ha piedi, fantasia, materia e grigia e anche un futuro davanti a sé. A quell’età, è chiaro, che il Napoli – ma non solo – avverta il desiderio di lanciarsi in lusinghe economiche. I soldi non sono tutto ma aiutano, certo che sì”.