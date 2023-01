CdS – Napoli-Juve, vigilia zen degli azzurri: Spalletti li carica in campo

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport scrive della vigilia che ha vissuto il Napoli prima della Juventus:

“La marcia di avvicinamento del Napoli alla grande sfida con la Juve è stata quasi zen: ieri, dopo l’allenamento al centro sportivo di Castel Volturno, Spalletti ha concessi ai giocatori di trascorrere il resto della giornata e anche la serata, la notte, in famiglia. A casa: niente ritiro e appuntamento alle 10 di oggi a casa azzurri per la rifinitura finale. In campo, invece, è stata tutta un’altra filosofia per l’intera settimana: carico il signor Luciano e carica incessante al gruppo”.