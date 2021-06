David Ospina è ormai pronto a salutare Napoli. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport gli azzurri hanno scelto Alex Meret come portiere titolare per la prossima stagione ed il colombiano è pronto a salutare, anche per evitare presenze ingombranti.

Sul giocatore ci sono Fiorentina, Atalanta, Sassuolo e Juventus e non è da escludere uno scambio di portieri con i neroverdi con Consigli.