CdS – Napoli-Roma, asse caldissimo: maxi scambio con tre giallorossi verso Napoli

Si lavora a un maxi-scambio con la Roma: il Napoli sta pensando di inserire anche Maksimovic nei discorsi intavolati coi giallorossi per arrivare, non solo a Under e al giovane Riccardi, ma anche a Jordan Veretout, primo obiettivo del centrocampo per la sostituzione di Allan. Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa sapere che Milik si sta convincendo ad accettare la Roma e le società sono d’accordo sullo scambio con Under più il giovane Riccardi e conguaglio a favore del Napoli, ma anche l’idea dello scambio Maksimovic-Veretout è concreta e va ad alimentare una trattativa bollente.