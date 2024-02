CdS – Napoli, tensione nello spogliatoio all’intervallo: ecco chi è coinvolto

La sconfitta del Napoli contro il Genoa ha fatto male agli azzurri. Il Corriere dello Sport riporta la tensione nello spogliatoio nel corso dell’intervallo, quando Walter Mazzarri ha dovuto prendere una decisione importante. Di seguito un estratto:

“Altro che Champions. Mazzarri non è riuscito a dare un’impronta e tantomeno una svolta, sono i risultati a certificare i problemi, e ieri è pure andata in scena una tensione inaspettata nel corso dell’intervallo del match pareggiando con il Genoa: quando Ostigard ha appreso che sarebbe stato sostituito subito perché ammonito, s’è incavolato notevolmente. E ha protestato con il tecnico, per altro non condiviso anche dai senatori: il tutto sotto gli occhi di De Laurentiis, in quel preciso istante negli spogliatoi. Il cambio di un giocatore ammonito ricorda quello registrato al 52’ della partita con il Verona: all’epoca toccò a Mario Rui. E anche lui non gradì per niente”.