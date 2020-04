CdS – Serie A e Champions League, due possibilità per concludere

Un focus dell’edizione odierna del Corriere dello Sport che evidenzia come si stia lavorando incessantemente a trovare una data per tornare a giocare e una soluzione per non inficiare anche la prossima stagione di Serie A e Champions League. Secondo il quotidiano, sono due gli scenari previsti: il primo con un calendario parallelo, con le gare di campionato e quelle delle coppe europee alternate, e la seconda con un calendario a blocchi, con tutte le giornate dei vari tornei nazionali prima e le coppe europee giocate in un secondo momento, da agosto in poi. Nel primo caso ci sarebbe la classica alternanza fra Campionati e Coppe europee, nel secondo caso invece, i campionati dovranno essere conclusi entro il 3 agosto per dare la possibilità di giocare le finali di Europa League e Champions League rispettivamente il 19 agosto a Danzica e il 22 agosto a Istanbul.