Scoppia il caso Higuain in casa Juve. L’attaccante bianconero ha lasciato l’Italia la scorsa notte per sfuggire all’emergenza coronavirus, per andare in Argentina. Higuain si trovava da una settimana a casa, a Torino, in quarantena, imposta dal club dopo i casi di positività di Rugani prima e Matuidi poi. Fermato in aeroporto, il Pipita avrebbe detto alla polizia: “Sono negativo, ecco il test”.