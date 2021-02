CM.IT – Napoli, altre brutte notizie per Gattuso: Manolas out per Atalanta e Juve. Il greco rischia un lungo stop

Altra tegola in casa Napoli che dopo la positività al Covid per Koulibaly, Gattuso deve far fronte anche all’infortunio di Manolas. Stando a quanto raccolto dai colleghi di Calciomercato.it, il difensore greco nella sfida al Marassi contro il Genoa ha rimediato una distorsione di secondo grado alla caviglia destra con interessamento del comparto esterno e in particolare del legamento peroneo-astragalico anteriore.

Il difensore ex Roma deve seguire un periodo di riabilitazione e terapie rischiando di rimanere ai box per più di un mese. Di conseguenza il giocatore non figurerà tra i convocati per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta e nemmeno per la prossima sfida di campionato contro la Juventus.