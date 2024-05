Sono giorni decisivi per il futuro del Napoli. Come riporta il Corriere della Sera sembra ormai cosa fatta per il passaggio di Antonio Conte in azzurro, per lui e il suo staff un triennale che costerà circa 40 milioni lordi e un mega investimento per De Laurentiis.

La società è consapevole che ci saranno gli addii di Zielinski, Osimhen e probabilmente Di Lorenzo, quindi Manna e Conte sono al lavoro per capire chi vuole restare e su quali colpi poter puntare.