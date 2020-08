CorSport – Allan sempre più vicino all’addio: Everton e Napoli al lavoro per trovare l’accordo, Ancelotti decisivo

Ormai è quasi giunto il tempo dei saluti per Allan: il centrocampista brasiliano è con la valigia già chiusa, pronto a partire direzione Premier League. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, le due società sono a lavoro per definire tutti i dettagli dell’operazione: “Volontà di Allan, che all’Everton ha praticamente detto sì e dunque ha attivato le telefonate giuste al momento giusto: De Laurentiis ha già sentito Daniel Levy, il presidente del club inglese, ha anche saputo che bisognerà andarsi incontro, e che per arrivare alla fumata azzurra sarà necessario che uno alzi la propria offerta (venticinque più bonus) e un altro abbassi i propri sogni (quaranta per non parlarne più). Finiranno per ritrovarsi, in qualche modo, a metà strada o dove entrambi capiranno che esisterà la propria convenienza, consapevoli però che quella sia l’unica destinazione a cui aspira Allan. L’Atletico Madrid, il Psg, il Borussia Dortmund hanno la considerazione del centrocampista brasiliano, sono rimaste nell’ombra prima e poi si sono affacciate con discrezione, qualcuno ci ha creduto, qualcuno ci ha pensato, qualcuno ci ha sperato. Però nessuno ha Ancelotti, che fa la differenza e che ha indotto Allan a dire sì”.