CorSport – Napoli-Juventus, Gattuso osa tornando al 4-2-3-1: all in con 4 attaccanti per uscire dal momento negativo

Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Rino Gattuso torna ad osare contro la Juventus ritornando al 4-2-3-1. Un vero e propro dentro o fuori, in un all in che sa quasi di estremo tentativo: in campo dall’inizio Lozano, Insigne e Politano dietro Osimhen, e con Zielinski in mediana con Bakayoko: “E stavolta che gli manca mezza squadra, difensori e centrocampisti e attaccanti – e pure di livello – incurante del pericolo, per indirizzare il destino, riparte dal finale di Bergamo. Per uscire dal tunnel infernale nel quale s’è intrufolato da dicembre, con la sconfitta con l’Inter, ha deciso di esagerare. Non c’è nient’altro da difendere, probabilmente, e quindi per non lasciarsi sopraffare da Madame, Gattuso prova a fare la voce grossa: un urlo nella notte.”