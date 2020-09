CorSport – Roma irritata dal caso De Laurentiis, si complica lo scambio Milik-Under: le ultime

“Alla Roma serpeggia irritazione: l’ad Fienga si è messo in auto-isolamento, avendo avuto contatti con l’ad azzurro Chiavelli, e ha fatto trapelare disappunto per l’imprudenza di De Laurentiis”. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta gli umori da casa giallorossa, dove c’è disappunto per il comportamento del presidente del Napoli risultato positivo al Covid19.

Una tensione che, secondo quanto scrive il quotidiano, ha riflessi anche sulle trattative in piedi tra giallorossi e partenopei, che riguardano in particolare Arek Milik e Cengiz Under. “Il presidente del Napoli ha cambiato la richiesta: ora vuole solo cash per Milik, senza più Under come contropartita tecnica. Per il club giallorosso tutto è più difficile. E i rapporti tra i due club, con il comportamento sconsiderato di De Laurentiis, presente in Lega con il Covid, ha irritato i dirigenti giallorossi”.