Da Milano – Il Napoli torna in pressing su Icardi: ADL sogna il gran colpo in attacco

Sirene italiane sempre più forti per Mauro Icardi che da settimane medita di tornare in Italia lasciando il Paris Saint-Germain, nonostante il desiderio dei transalpini di riscattarlo. La nostalgia di Italia e Serie A è sempre più forte nel bomber argentino che – anche per motivi personali e familiari – desidera ritornare nel Bel Paese. Dove le pretendenti non mancano.

Dall’immancabile Juventus che lo corteggia ormai da più di un anno al Milan, che ha sondato il terreno con la moglie-manager Wanda Nara anche se i rossoneri devono fare i conti, in tutti i sensi, con il Fair Play Finanziario e dovrebbero fare uno strappo al budget tra costo del cartellino e stipendio. A meno di cessioni illustri.

Negli ultimi giorni è tornato in pressing anche il Napoli, che complice le difficoltà di rinnovo con Dries Mertens (occhio proprio all’Inter) e Arkadiusz Milik (può essere ceduto per fare cassa) cerca un grande attaccante da regalare a Rino Gattuso. Non sarà Andrea Petagna per il quale appare più probabile un percorso alla Roberto Inglese. Luka Jovic e Sardar Azmoun piacciono tantissimo e il canale con il loro agente Fali Ramadani è di quelli eccellenti all’ombra del Vesuvio. Aurelio De Laurentiis però da ormai 3 anni non smette di pensare a Icardi: il bomber in grado di infiammare il San Paolo. Ecco perché il Napoli ci vuole riprovare e tornerà alla carica. Che possa essere la volta buona?

FcInternews.it