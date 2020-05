De Laurentiis alla squadra sul lockdown: “Bravi ragazzi!”

Bravi ragazzi”, o qualcosa del genere. Complimenti, e non potrebbe essere altrimenti. Aurelio De miLaurentiis plaude la sua squadra per il comportamento ineccepibile avuto da ogni singolo azzurro nel corso di questo periodo di lockdown. I ragazzi si sono allenati bene anche da casa, ma soprattutto sono rimasti in Italia, senza tornare in patria come tanti altri stranieri di Serie A. Un aspetto che al presidente è piaciuto molto.

VACANZE A NAPOLI? – Secondo quanto scritto da Raffaele Auriemma su Tuttosport, il patron ha inviato le sue congratulazioni al gruppo partenopeo, che si prepara a tornare in campo oggi a Castel Volturno e, probabilmente, a trascorrere le ‘vacanze’ estive nelle località del Golfo di Napoli. E’ questo il diktat arrivato dai calciatori alle proprie famiglie, visto che fino almeno ai primi di agosto (ritorno di Champions League) bisognerà andare in campo con ogni probabilità. Dunque gli azzurri stanno organizzando le vacanze dei propri cari nelle nostre terre, in modo da raggiungerli subito dopo le partite.