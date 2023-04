De Laurentiis: “I festeggiamenti devono iniziare e terminare nello stadio Maradona”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in collegamento in conferenza stampa per ufficializzare data e orario di Napoli-Salernitana e per parlare dei possibili festeggiamenti degli azzurri in caso di Scudetto: “Sono soddisfatto del prevenire invece che curare. Ci saranno festeggiamenti ed è giusto così. Nel passato ci sono stati altri momenti per festeggiare e questa è una città che ama farlo. Una grande festa in totale sicurezza. La città è diventata cosciente e matura e faccio un plauso per la crescita, Napoli è vista in ogni parte del mondo. Bus scoperto? Non abbiamo ancora deciso nulla, stavamo aspettando la Lega e le decisioni. L’orario lo stiamo ancora aspettando dalla Lega perchè è di sua competenza. Come mi ha spiegato il sindaco, domenica e lunedì saranno due giornate piene di accadimenti: presumo ci siano tanti ingorghi e noi vogliamo evitare che il Calcio Napoli aggiunga caos al caos e prevedo che i festeggiamenti devono iniziare e terminare nello stadio Maradona. Oggi ho visto strade preparate con l’essenza della napoletanità con immagini di Maradona ma anche Troisi e De Filippo: la napoletanità, quella che poi fa nascere la supremazia della bellezza. Quella bellezza che i nostri registi decantano. Il problema credo che non ci sia in quanto i nostri concittadini stanno vivendo questo evento come un evento che gli appartiene. Non per colpa del caso è accaduto solo dopo, ma è un altro discorso. Diamo dimostrazione che a Napoli si può vivere in bellezza e tranquillità, come si dimostra da secoli”.