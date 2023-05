De Laurentiis in conferenza stampa: “Quando il Napoli rientrerà da Udine? Nella giornata di venerdì…”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli ha rilasciato queste dichiarazioni, nel corso della conferenza stampa tenutasi dopo la riunione Con Prefetto, Sindaco di Napoli e Questore, su quando tornerà la squadra di Spalletti una volta giocata la partita di giovoedì contro l’Udinese: “Rientro da Udine? Questi sono fatti nostri perché dobbiamo tornare in sicurezza. Rientreremo la mattina, in tarda mattinata, o probabilmente alle tre del pomeriggio . La partita simbolo della stagione? La partita con la Juve vale tutto lo scudetto, averla battuta così in larga misura all’andata e in quell’altro modo al ritorno… ahhhhh… è esaustiva come risposta? Per quanto riguarda il ritorno a Napoli da Udine dobbiamo verificare. Di Lorenzo l’ho invitato a prendersi un caffè, alle 2.30 è venuto in albergo, l’ho ringraziato perché è un grande capitano, con un grande carattere e una grande personalità, con una capacità di logica, che non ha niente a che fare con l’emotività. Dopo la partita non bisogna mai parlare perché uno non è mai sincero, oppure lo è troppo. Comunque crea dei danni”.