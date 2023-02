Di Lorenzo a Sky: “Siamo usciti alla distanza, una grande vittoria. Potevamo sfruttare meglio alcune occasioni”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e autore del definitivo 0-2, ha commentato la vittoria sul campo dell’Eintracht Francoforte ai microfoni di Sky Sport: “Qualche occasione dovevamo sfruttarla meglio, ma siamo contenti di questa vittoria su un campo difficile. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, il nostro inizio è stato contratto e loro erano ben chiusi dietro. Poi siamo usciti alla distanza, una bella vittoria”.

E’ questa la notte più bella per te?

“Quest’anno ho segnato per la seconda volta in Champions ed è un po’ strano che mi capita… Una vittoria importantissima, nello spogliatoio c’era la giusta concentrazione e davvero bravi tutti”.

Sentite quest’anno di avere una grande occasione?

“In campionato sappiamo di avere una grande opportunità, ma davvero la squadra sa che mancano tante partite e nel calcio può succedere di tutto. Affrontiamo ogni gara come fosse una finale, siamo un gruppo serio. Per quanto riguarda la Champions, il Napoli non è mai arrivato ai quarti e il primo obiettivo è quello. Ci godiamo queste notte di Champions”.

Sul gol perché fai quel movimento?

“Ho visto lo spazio e ho provato a inserirmi, poi è stato bravo Kvara a trovarmi con questo colpo di tacco. Fortunatamente è andata bene, una bella giocata di tutti”.

All’inizio avete pagato il cambio di ritmo in Europa

“E’ vero, c’è stata una partenza un po’ contratta per merito anche loro. Dovevamo stare attenti, bravi Kim e Rrahmani a prendere le misure e davanti nel fare pressing. Poi col passare dei minuti siamo venuti fuori con la qualità che abbiamo e siamo contenti di questa vittoria”.